06 Сентября 2022
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Общество За рубежом
(2004) | Фото: Накануне.ru

В храмах Нидерландов отменяют мессы из-за дорогой электроэнергии

Стремительно растущие счета за электроэнергию и нехватка священников вынудили голландскую епархию Римо-католической церкви сократить количество религиозных служб в храмах Нидерландов.

Южная епархия Рурмонда, которая управляет примерно 290 храмами в провинции Лимбург, на прошлой неделе направила в приходы письмо, призывающее пропускать службы.

"Финансы не могут быть доминирующим фактором, но и игнорировать их мы тоже не можем. Если у вас есть только несколько человек, каждый из которых жертвует по евро, этого недостаточно, чтобы покрыть счет за отопление", - сказал пресс-секретарь епархии Матеу Бемельманс.

Также на все храмы не хватает священников, и верующих просят ходить в другие храмы.

Цены на электроэнергию в Нидерландах взлетели на 90% в годовом исчислении в августе, что привело к росту инфляции до 13%. А электричество, газ и теплоснабжение подорожали на 151% в сравнении с августом 2021 года. В июле этот показатель составлял 108%.

В Амстердаме 4 сентября прошел крупный протест против кабинета премьер-министра Марка Рютте и политики, которую он проводит. Митингующие требовали запустить газопровод "Северный поток – 2". Также люди протестовали против ковид-ограничений, которые могут узаконить на постоянной основе.

The Wall Street Journal пишет, что приостановка работы газопровода "Северный поток" реализовала наихудший сценарий для Европы. Цены на природный газ и электроэнергию рекордно выросли, за ними пошла вверх инфляция, не исключены социальные протесты из-за роста бедности населения.

Теги: Нидерланды, храм, церковь, электроэнергия



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