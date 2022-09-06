Импортозамещение в авиаремонте: В самолёте "Уральских авиалиний" подлокотник примотали к креслу скотчем

Ксения Собчак в своём Telegram-канале высказалась о примотанном скотчем подлокотнике одного из кресел самолёта, как утверждает теледива, "Уральских авиалиний".

"Интересный ремонт подлокотников на рейсе "Уральских авиалиний". Место это досталось моей подписчице на рейсе U6-438 "Грозный – Москва". Сломанную ручку основательно замотали скотчем. Надеюсь, хоть двигатель не на соплях", - написала Собчак.

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