06 Сентября 2022
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Подлокотник в самолёте Уральских авиалиний (2022) | Фото: t.me/bloodysx

Импортозамещение в авиаремонте: В самолёте "Уральских авиалиний" подлокотник примотали к креслу скотчем

Ксения Собчак в своём Telegram-канале высказалась о примотанном скотчем подлокотнике одного из кресел самолёта, как утверждает теледива, "Уральских авиалиний".

"Интересный ремонт подлокотников на рейсе "Уральских авиалиний". Место это досталось моей подписчице на рейсе U6-438 "Грозный – Москва". Сломанную ручку основательно замотали скотчем. Надеюсь, хоть двигатель не на соплях", - написала Собчак.

Получить комментарий перевозчика к моменту публикации не удалось.

Подлокотник в самолёте Уральских авиалиний(2022)|Фото: t.me/bloodysx

Теги: Ксения Собчак, Уральские авиалинии



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