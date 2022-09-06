Делегация Тюменской области работает на Восточном экономическом форуме

Делегация Тюменской области работает на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом Накануне.RU сообщили в информационном центре правительства региона.

В форуме принимают участие более 5 000 гостей из России и 68 стран. Главная тема в этом году — "На пути к многополярному миру".

Генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов и его заместитель, начальник отдела привлечения инвестпроектов Игорь Смолягин провели деловые переговоры с компанией "Новый сухопутный Зерновой Коридор". Во время встречи обсуждался ход реализации строительства линейного элеватора в Заводоуковске.

Объем инвестиций составит около 5 млрд руб. Будет создано 100 рабочих мест.

Николай Пуртов прокомментировал прошедшие встречи с инвесторами.

"Встретились с компанией "Творческие технологии" и обсудили разработку концепции развития туризма вокруг "Жемчужины Сибири". Также "сверили часы" по проекту парка в Тобольске. Еще с одним инвестором провели переговоры по энергосервису в теплоснабжении, а также рассказали о туристической привлекательности региона и термах в Тюмени", - заявил он.

Восточный экономический форум проходит ежегодно во Владивостоке. Цель - привлечение инвестиций на Дальний Восток России и развитие экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также на мероприятии обсуждаются внутренние вопросы, касающиеся Дальнего Востока.