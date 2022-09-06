В городах Челябинской области со следующей недели начнется отопительный сезон

Глава Трехгорного Данил Громенко подписал постановление о начале отопительного сезона. Дома жителей начнут подключать к отоплению с 12 сентября, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

На этой неделе среднесуточная температура опустится ниже 8 градусов и продержится более пяти дней. По словам главы ЗАТО, это дает право запустить отопление раньше.

Еще в одном ЗАТО также планируют на следующей неделе начать подключать дома к теплу. В администрации Снежинска сообщили, что ориентировочная дата начала отопительного сезона 14 сентября.