06 Сентября 2022
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Политика
Сергей Лавров (2015) | Фото: Накануне.RU

МИД РФ потребовал стенограмму выступления Борреля с его словами о "фашистской России"

В МИД РФ потребовали от ЕС прояснить ситуацию с выступлением главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, якобы назвавшего Россию фашистским государством.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что министерство запросило стенограмму выступления Борреля на испанском языке.

"Нам ее не дают. Мы будем добиваться полной ясности, и если мы сегодня не получим эту стенограмму на испанском языке, то мы сделаем соответствующие выводы", - заявил Лавров.

Министр добавил, что если слова главы евродипломатии подтвердятся, то у Москвы возникнут вопросы, "как вести дела с этими людьми".

Ранее официальный представитель офиса главы внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что глава евродипломатии не называл Россию фашистским государством, это была ошибка перевода.

Он пояснил, что Боррель, выступая на межпарламентской конференции Европарламента в Праге, перешел с английского языка на родной испанский для экономии времени. Из-за этого трансляция переключилась с официального переводчика на синхрониста с испанского на английский.

Стано добавил, что во время перевода потерялась отсылка на заявление одного из членов парламента, который употребил выражение "фашистская Россия". Переводчица не сделала акцент на том, что это была цитата, и представила ее как высказывание самого верховного представителя ЕС, пишет РИА Новости.

Теги: лавров, боррель, стенограмма



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