МВД: свердловские рэкетиры похоронного бизнеса затягивали расследование дела

Свердловский Главк МВД раскрыл новые подробности дела рэкетиров похоронного бизнеса. Обвиняемые пытались всячески затянуть расследование.

Ранее сообщалось, что в Сысертский суд направлено уголовное дело организованной преступной группы. Фигурантов обвиняют в принуждении к отказу от сделок в сфере оказания ритуальных услуг под угрозой применения насилия, уничтожении и повреждении имущества, а также вымогательстве денег в крупном размере.

Как рассказал Накануне.RU пресс-секретарь регионального Главка МВД Валерий Горелых, сыщиками уголовного розыска было установлено, что в сентябре 2019 года один из обвиняемых, уроженец Смоленской области 1988 года рождения, преследуя корыстную цель, создал организованную группу, действовавшую по август 2020 года. В ее состав входили уроженец Казахстана 1980 года рождения, а также житель Екатеринбурга 1993 года рождения и уроженец поселка Белоярский Свердловской области 1988 года рождения.

"ОПГ приобрела устойчивый и постоянный характер, носила ярко выраженную криминальную направленность. В конце лета 2020 года в ходе спецоперации все фигуранты были задержаны оперативниками ОБОП УУР ГУ МВД области при силовой поддержке СОБР Росгвардии. Подозреваемым предъявлено обвинение по статьям 163 УК РФ (Требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества), 179 УК РФ (Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения) и 161 УК РФ (Грабеж). В связи с большим объемом работы расследование противоправной деятельности ОПГ продолжалось 20 месяцев, дело состоит из 33 томов", - отметил полковник Горелых.

Он добавил, что в ходе предварительного следствия обвиняемые и их защитники избрали позицию затягивания сроков по уголовному делу с целью избежания ответственности. Доказательственную базу анализировала и обобщала старший следователь третьего отдела следственной части ГСУ областного ГУ МВД подполковник юстиции Юлия Перепечко.

"6 сентября обвинительное заключение утвердил заместитель прокурора Свердловской области Вадим Чукреев. Собранные полицией материалы направлены для рассмотрения по существу в Сысертский городской суд", - резюмировал Валерий Горелых.

О том, чем закончится разбирательство по громкому процессу рэкетиров похоронного бизнеса, он пообещал рассказать дополнительно.