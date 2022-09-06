06 Сентября 2022
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Происшествия Москва
ФСБ (2020) | Фото: Накануне.RU

ФСБ задержала жителя Москвы, желавшего вступить на Украине в "Правый сектор"*

В Москве задержан гражданин России, планировавший вступить "Правый сектор"* и уехать на Украину, возбуждено дело.
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"УФСБ России по городу Москве и Московской области задержан гражданин РФ, планировавший вступить в украинскую экстремистскую националистическую организацию "Правый сектор"*", - цитирует РИА Новости пресс-службу УФСБ России по Москве и Подмосковью.

По данным силовиков, житель Москвы, являясь сторонником праворадикальных националистических (фашистских) взглядов, планировал выехать на Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ. Во время обыска по месту его проживания изъяты средства связи, специальная военная экипировка, националистическая литература и символика.

"Задержанный дал признательные показания. На основании полученных результатов оперативно-разыскной деятельности следственным подразделением Управления в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 282.2 УК России "Участие в деятельности экстремистской организации", и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется в сообщении.

*запрещённая в России организация

Теги: ФСБ, задержание



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