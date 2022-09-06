14-летний программист из Березовского обогнал в мастерстве специалиста из Москвы

14-летний подросток из Березовского утер нос мастерам из Челябинска и Москвы, которые не смогли починить фонтан в Парке Победы. Об этом сообщили в паблике "Сила Березовского в людях".

Фонтан вышел из строя полторы недели назад. Проблема оказалась в программном обеспечении, для работы с которым и были вызваны программисты из Москвы и Челябинска. Стоимость работ варьировалась до 60 тыс. рублей, однако никто из мастеров так и не смог устранить ошибку и настроить фонтан: тот работал только в механическом, но не автоматическом режиме.

"Программное обеспечение не синхронизировалось с насосами и форсунками. Даже производители разводили руками, убеждали, что какой-то глюк программы. Мы уже опустили руки. И, совершенно случайно, разговорились с нашим инженером Петром", - рассказал директор учреждения "Парк культуры и отдыха" Кирилл Чердынцев.

По его словам, инженер предложил показать проблему его 14-летнему сыну Арсению, который учится в школе №2 и изучает программирование. На то, чтобы разобраться со всем подростку хватило недели. Школьник полностью снес старое программное обеспечение и написал новую программу, после чего фонтан сразу заработал.

"Московские мастера не смогли! А наш четырнадцатилетний парнишка, ученик второй школы - смог!" - заявил Чердынцев. Плату за свои старания Арсений также получил.



