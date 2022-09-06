06 Сентября 2022
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Арсений из Березовского, починивший фонтан (2022) | Фото: Типичный Екатеринбург / vk.com/te_ekb

14-летний программист из Березовского обогнал в мастерстве специалиста из Москвы

14-летний подросток из Березовского утер нос мастерам из Челябинска и Москвы, которые не смогли починить фонтан в Парке Победы. Об этом сообщили в паблике "Сила Березовского в людях".

Фонтан вышел из строя полторы недели назад. Проблема оказалась в программном обеспечении, для работы с которым и были вызваны программисты из Москвы и Челябинска. Стоимость работ варьировалась до 60 тыс. рублей, однако никто из мастеров так и не смог устранить ошибку и настроить фонтан: тот работал только в механическом, но не автоматическом режиме.

"Программное обеспечение не синхронизировалось с насосами и форсунками. Даже производители разводили руками, убеждали, что какой-то глюк программы. Мы уже опустили руки. И, совершенно случайно, разговорились с нашим инженером Петром", - рассказал директор учреждения "Парк культуры и отдыха" Кирилл Чердынцев.

Арсений из Березовского, починивший фонтан(2022)|Фото: Типичный Екатеринбург / vk.com/te_ekb

По его словам, инженер предложил показать проблему его 14-летнему сыну Арсению, который учится в школе №2 и изучает программирование. На то, чтобы разобраться со всем подростку хватило недели. Школьник полностью снес старое программное обеспечение и написал новую программу, после чего фонтан сразу заработал.

"Московские мастера не смогли! А наш четырнадцатилетний парнишка, ученик второй школы - смог!" - заявил Чердынцев. Плату за свои старания Арсений также получил.


Теги: мастер, Москва, Березовский, подросток, фонтан



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