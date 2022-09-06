СМИ: Шольц не хочет давать Украине танки

Канцлер Германии Олаф Шольц не хочет передавать Украине танки Leopard 2, которые вчера запросил у него украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет Die Welt со ссылкой на источники в украинских правительственных кругах.

По данным издания, разговор был неопределенным, у Шольца вообще нет никакого желания менять позицию по танкам, и в этом вопросе "шансы на прорыв невелики". Между тем Киев требует от Запада авиацию и танки.

Недавно министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что страна не может отправлять оружие из запасов Бундесвера, так как нужно гарантировать обороноспособность Германии.

Интересно, что после разговора с Шольцем Шмыгаль сказал, что Европа разделилась по вопросу поддержки Украины. Некоторые готовы давать оружие, а другие "рассуждают абсолютно потребительскими категориями", переживая за увеличенные счета.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ассоциации ЕС-Украина вчера признал, что некоторые в Европе выступают против помощи Украине.