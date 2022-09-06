В Хабаровске задержан фигурант дела о хищении при берегоукреплении Камы

В Хабаровске задержали бывшего гендиректора московской компании "Сириус" Владимира Газаряна. Как сообщает РБК-Пермь со ссылкой на источник в правоохранительных органах, компания "Сириус" была подрядной компанией по берегоукреплению Камы в селе Усть-Качка.

Процессуальный статус Газаряна не сообщается. После доставки в Пермь, полиция планирует начать с ним следственные действия.

Эта мера процессуального принуждения предпринята в рамках уголовного дела о мошенничестве с ущербом не менее 74,8 млн руб., пояснил источник из правоохранительных органов. Госконтракт стоимостью 235,6 млн руб. на третью очередь берегоукрепления Воткинского водохранилища возле курорта "Усть-Качка" заключен с компанией "Сириус" 22 ноября 2017 года. Заказчиком выступило "УКС Пермского края".



Получив из краевого бюджета 174,4 млн руб., общество "Сириус" сорвало назначенную на 23 марта 2020 года сдачу объекта. УКС 13 апреля 2020 года в одностороннем порядке отказалось от дальнейшего исполнения госконтракта. ФАС 2 июня того же года включила "Сириус" в реестр недобросовестных поставщиков.



Арбитражный суд Пермского края 26 февраля 2021 года решил взыскать банковскую гарантию в сумме 36,8 млн руб. и пени в 5,5 млн руб. в пользу УКСа. Ответчик – "Промсвязьбанк". Тот же суд 10 сентября 2021 года взыскал в пользу УКСа еще 38,02 млн руб. Это сумма неосновательного обогащения подрядной компании "Сириус" за оплаченные, но не выполненные работы в Усть-Качке, подсчитанная с учетом уже взысканной банковской гарантии.

Возглавлявший до 23 сентября 2019 года службу госзаказчика Дмитрий Левинский был обвинен в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшим тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Помимо ущерба для регионального бюджета, оцененного в 52,6 млн руб., ему вменено создание угрозы крупной аварии из-за размыва незащищенной береговой линии Воткинского водохранилища.



Ленинский районный суд Перми 4 июля 2022 года наказал Левинского на один год и шесть месяцев исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства. Приговор обжалован, в силу не вступил. Из уголовного дела Левинского СКР выделил в отдельное производство материалы о признаках хищений. Полиция начала расследование по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).