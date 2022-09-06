ВЦИОМ отметил падение поддержки СВО среди россиян

Большинство россиян (70%) "скорее поддерживают" проведение специальной военной операции России на Украине, следует из опроса Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ), который проходил в августе.

18% респондентов "скорее не поддерживают" СВО. Еще 12% опрошенных затруднились с ответом.

Стоит отметить, что с марта количество поддерживающих спецоперацию снизилось — с 73% до 70%, в то время как число не поддерживающих не изменилось.

Большинство россиян (39%) считает целью спецоперации защиту России от расширения НАТО и разоружение Украины, 20% напомнили о защите Донбасса, 17% назвали важным освобождение Украины от нацистов.