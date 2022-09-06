В Сургуте самолет столкнулся с птицей

Самолет авиакомпании "ЮТэйр" рейса UТА9812 Омск – Сургут столкнулся с птицей. Об этом сообщает telegram-канал "Aviaincident", передает корреспондент Накануне.RU.

О произошедшем стало известно уже после посадки, в 7.45 по местному времени.

"На послеполетном осмотре обнаружена недопустимая вмятина на носке воздухозаборника левого двигателя со следами столкновения с птицей. Для ввода ВС в строй выполнена замена носка воздухозаборника. Решением авиакомпании судно допущено к дальнейшей эксплуатации на основании выполненных работ и оформленной документации", - говорится в сообщении.