На уральском предприятии пытались скрыть несчастный случай на производстве

На одном из предприятий Среднего Урала пытались скрыть несчастный случай на производстве. В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре.

В надзорное ведомство обратился житель Кушвы, который рассказал о получении им производственной травмы и ее сокрытии по указанию работодателя. Проверка показала, что заявитель работает слесарем по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов. В конце декабря 2021 года он, находясь на работе, упал с трехметровой высоты и получил перелом левой пятки.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, при обращении за медпомощью уралец по просьбе начальника котельной указал, что травму якобы получил дома. На протяжении четырех месяцев он лечился у врача-хирурга, а до настоящего времени проходит лечение у невролога.

По результатам проверки в ведомстве установили, что на самом деле перелом был получен в рабочее время, а работодатель хотел это скрыть. Как выяснили в прокуратуре, он пытался избежать расследования, установления виновных и выплаты компенсации работнику.

Прокурор обратился в Кушвинский городской суд с иском о признании инцидента несчастным случаем на производстве. Он потребовал создать комиссию и провести расследование. Суд данные требования поддержал.