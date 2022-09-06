06 Сентября 2022
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
прокуратура, погоны, гособвинение, надзор (2019) | Фото: Накануне.RU

На уральском предприятии пытались скрыть несчастный случай на производстве

На одном из предприятий Среднего Урала пытались скрыть несчастный случай на производстве. В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре.

В надзорное ведомство обратился житель Кушвы, который рассказал о получении им производственной травмы и ее сокрытии по указанию работодателя. Проверка показала, что заявитель работает слесарем по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов. В конце декабря 2021 года он, находясь на работе, упал с трехметровой высоты и получил перелом левой пятки.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, при обращении за медпомощью уралец по просьбе начальника котельной указал, что травму якобы получил дома. На протяжении четырех месяцев он лечился у врача-хирурга, а до настоящего времени проходит лечение у невролога.

По результатам проверки в ведомстве установили, что на самом деле перелом был получен в рабочее время, а работодатель хотел это скрыть. Как выяснили в прокуратуре, он пытался избежать расследования, установления виновных и выплаты компенсации работнику.

Прокурор обратился в Кушвинский городской суд с иском о признании инцидента несчастным случаем на производстве. Он потребовал создать комиссию и провести расследование. Суд данные требования поддержал.

Теги: производство, травма, прокуратура, суд



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