06 Сентября 2022
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Уфа (2018) | Фото: Накануне.RU

Технопарки из Подмосковья и Башкирии попали в федеральный реестр Минпромторга России

Два промышленных технопарка включены в федеральный реестр Минпромторга России, сообщает министерство.

Первый – технопарк космических технологий имени Циолковского в Королёве (Московская область). Общая площадь помещений действующего технопарка составляет 6,2 тыс. кв. м. В число существующих и потенциальных резидентов входят высокотехнологичные предприятия, которые занимаются разработкой и производством роботизированных средств с элементами искусственного интеллекта, ракет-носителей сверхлегкого класса, технологий управления космическим движением и так далее.

Второй – туймазинский промышленный технопарк "Мастер" в Башкортостане. Проект по созданию этого технопарка реализуется на незадействованном производственном комплексе в городе Туймазы. На территории промышленного технопарка намерены разместить своё производство три потенциальных резидента. Якорным резидентом станет ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов", который планирует запустить на территории промышленного технопарка производство широкого ассортимента современной прицепной техники.

Теги: Технопарк, рейтинг



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