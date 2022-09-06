06 Сентября 2022
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Общество Свердловская область
колония Омск (2018) | Фото: ngs55.ru

Более 1,6 тысяч свердловских заключенных смогут проголосовать на предстоящих выборах

Во время выборов, проводимых в Свердловской области, отдать свой голос за кандидата в депутаты или губернаторы сможет 1 тыс. 638 заключенных. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по региону.

Всего для проведения выборов будет функционировать 14 избирательных участков, четыре из которых созданы в учреждениях ГУФСИН: два участка в СИЗО-1 Екатеринбурга, а также по одному в СИЗО-3 Нижнего Тагила и в ПФРСИ при ИК-54 в Новой Ляле. Работа также была проведена с лицами, состоящими на учете в УФИЦ при КП-66 д.Старые Решеты, УФИЦ при ИК-6 Нижнего Тагила и Уголовно-исполнительных инспекциях ГУФСИН.

1,4 тыс. заключенных из более чем 1,6 тыс. имеют паспорта - остальным же оформили соответствующие справки. 20 человек примут участие в голосовании за депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров субъекта. Двоим из них также оформили справки из-за отсутствия паспорта.

Напомним, что досрочное голосование на выборах губернатора Свердловской области началось 2 сентября. Для остальных граждан оно пройдет 11 сентября. Ранее председатель избирательной комиссии региона Елена Клименко поделилась своими ожиданиями от предстоящих выборов. Эксперты ЦИК "Рейтинг" также оценили шансы нынешнего губернатора остаться в кресле главы региона.

Теги: ГУФИСН, избирательный участок, заключенный, выборы



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