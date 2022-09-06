В Челябинской области пьяный водитель утроил ДТП с пострадавшими

В Челябинской области пьяный гражданин одной из стран Азии утроил ДТП, в котором пострадали женщина и восьмилетний ребенок.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Челябинской области, авария произошла вечером 4 сентября на 58 км автодороги "Западный обход Челябинска". Водитель автомобиля "Ssan Yong", не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Тойотой Корона. В результате ДТП пострадали пассажиры Тойоты. Женщина и девочка получили травмы повлекшие тяжкий вред здоровью.

Водитель "Ssan Yong" находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан. Решается вопроса об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.