Заторы на дорогах и тридцатиминутные очереди в метро: чем обернулась транспортная реформа Смольного для Петербурга

Утро вторника, 6 сентября, обернулось для Петербурга небывалыми для начала осени 7-балльными пробками на дорогах и заторами в метро. Петербуржцы продолжают жаловаться на долгое ожидание общественного транспорта и невыносимую давку в салонах, из-за которой некоторые падали в обморок. Проваленная Смольным транспортная реформа спровоцировала и огромные очереди на станциях метрополитена, где для оплаты проезда по банковской карте или Единой картой петербуржца пассажирам приходится стоять в очереди порядка 30 минут.

Издание «Фонтанка» сообщило о небывалом транспортном коллапсе, возникшем утром вторника, 6 сентября. К 8:40 утра карта города «покраснела» в семибалльных пробках, что отличается от обычных показателей транспортной загруженности в первые осенние дни.

На Московском шоссе движение встало «намертво» из-за смертельного ДТП с участием «Газели» и «Лады Весты». Для того, чтобы объехать плотный затор водители общественного транспорта и личных автомобилей вынуждены были воспользоваться объездом по Софийской улице, что ожидаемо спровоцировало пробку и там. Пассажиры автобусов сообщают, что из-за образовавшейся давки в салонах, возникшей из-за больших интервалов движения общественного транспорта, некоторые пассажиры падали в обморок.

Массовые заторы на дорогах значительно увеличили пассажиропоток в петербургском метро. Пассажиры сообщают, что на некоторых станциях для того, чтобы пройти через турникеты, приходится простоять в очереди до 30 минут.

Стоит отметить, что масштабный транспортный коллапс преследует Северную столицу со старта транспортной реформы. Непродуманные и сырые преобразования Смольного с первых дней создали серьезные трудности пассажирам петербургского общественного транспорта, которые столкнулись со значительным увеличением времени, проведенного в пути, многократными пересадками, неудобствами при оплате за проезд из-за отмены наличного расчета и другими проблемами.

Серьезные недостатки транспортной реформы привели и к значительному увеличению спроса на транспортные услуги метрополитена. При этом, как сообщает ТАСС, для Северной столицы пришлось разработать уникальные вагоны с увеличенными дверными проемами для ускорения процессов посадки и высадки пассажиров. Тогда как даже в самом густонаселенном городе – столице России Москве, на такие меры идти не приходится.

В результате из-за фатальных ошибок и обыкновенной безалаберности Смольного и команды губернатора Александра Беглова, петербуржцам приходится в очередной раз сталкиваться с дополнительными проблемами.