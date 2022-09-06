06 Сентября 2022
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Политика За рубежом
(2006) | Фото: news.img.com.ua

Россия начала закупки артиллерии у КНДР, - NYT

Россия начала закупки артиллерии у КНДР, сообщает The New York Times со ссылкой на разведку США.

В материале говорится, что обратиться к Пхеньяну для закупки "миллионов снарядов и ракет" Москву заставили глобальные санкции, которые "серьезно ограничили ее цепочки поставок".

Ожидается, что кроме ракет малой и средней дальности Россия попытается купить у Северной Кореи и другое оборудование.

В апреле посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора опроверг сообщения о том, что Россия якобы просила КНДР о поставках ракетной техники и вооружений.

Также дипломат не подтвердил визит главы Минобороны РФ Сергея Шойгу в Северную Корею. Таким образом он прокомментировал появившуюся в украинских СМИ информацию о поездке министра обороны РФ в Северную Корею ради ракет.

Теги: россия, кндр, артиллерия



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