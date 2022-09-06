06 Сентября 2022
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Детский лагерь им. Титова в Верхней Сысерти (2022) | Фото: Накануне.RU

К вспышке инфекции в уральском детском лагере привел кислородный коктейль

В свердловском управлении Роспотребнадзора рассказали, что привело к массовой заболеваемости в лагере "Баранчинские огоньки".

Напомним, в конце июля в уральском лагере произошла вспышка кишечной инфекции: заболели девять детей. По результатам лабораторного обследования там выявили норовирус. Также инфекция без симптомов заболевания оказалась найдена у нескольких сотрудников и отдыхающих детей.

Сразу после этого лагерь временно прекратил работу, а к учреждению появились вопросы у Следственного комитета.

Как рассказала на сегодняшней пресс-конференции начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева, всего инфекцию обнаружили у 17 отдыхавших в "Баранчинских огоньках" детей. После этого дети и педагоги были изолированы.

"Вспышка не была связана с организацией питания на пищеблоке. Был выявлен носитель среди персонала – медицинский работник, который не должен был обследоваться на норо- и ротавирусы, мы обследовали только пищеблок. Медработник приготавливал кислородный коктейль, что совершенно не обговаривалось при начале работы лагеря. Давать детям кислородные коктейли изначально не планировалось", - пояснила Моисеева.

По ее словам, после вспышки два отряда вместе с педагогами были вывезены из лагеря. В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что педагоги привлекались к раздаче в столовой. За это директора лагеря подвергли штрафу.

Как добавила первый заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Нина Журавлева, после случившегося состоялось служебное разбирательство.

"Был выявлен источник массового заболевания. Выводы были сделаны для всех руководителей загородных оздоровительных лагерей. Это будет учтено в работе на следующий год", - пообещала представитель минобра.

Ранее сообщалось, что в этом году свердловский Роспотребнадзор нашел нарушения в 87% оздоровительных учреждений региона.

Теги: лагерь, инфекция, коктейль



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