06 Сентября 2022
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Снаряд (2022) | Фото: 72.rosguard.gov.ru

В Тюменской области росгвардейцы уничтожили два снаряда

Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН управления Росгвардии по Тюменской области обследовали и уничтожили два снаряда, найденных в Тюменском и Исетском районах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Опасные находки обнаружили местные жители и вызвали экстренные службы.

Получив информацию, специалисты Росгвардии оперативно прибыли на место и обследовали подозрительные предметы. В Тюменском районе неподалёку от реки Тура идентифицирована 82 мм минометная мина, а в поселке Коммунар Исетского района найдена противотанковая мина ТМ-57. В обоих случаях снаряды оказались со взрывателем и следами сильной коррозии.

С соблюдением необходимых мер безопасности боеприпасы были вывезены на полигон и уничтожены.

Теги: снаряд, росгвардия, мина, боеприпас



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