06 Сентября 2022
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Общество В России
H&M (2019) | Фото:Википедия

Магазины H&M окончательно закроются в России 30 ноября, - Mash

Магазины шведского бренда одежды, обуви и аксессуаров H&M, предварительно, окончательно закроются для российских покупателей 30 ноября, сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, письмо с соответствующей информацией получили сотрудники магазинов.

Уточняется, что после закрытия, в течение двух недель, из арендованных помещений будут вывозить остатки продукции и оборудование.

При этом региональные торговые точки могут закрыться раньше, уже в начале октября.

Напомним, что 3 марта в России закрылись все магазины бренда, а в июле торговая сеть решила окончательно прекратить деятельность в России. Компания объявила, что откроет офлайн-магазины для проведения распродаж. При это позднее выяснилось, что фактически распродажи не будет, товары будут продаваться по полной цене.

Теги: H&M, Россия, магазины



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