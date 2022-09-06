Магазины H&M окончательно закроются в России 30 ноября, - Mash

Магазины шведского бренда одежды, обуви и аксессуаров H&M, предварительно, окончательно закроются для российских покупателей 30 ноября, сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, письмо с соответствующей информацией получили сотрудники магазинов.

Уточняется, что после закрытия, в течение двух недель, из арендованных помещений будут вывозить остатки продукции и оборудование.

При этом региональные торговые точки могут закрыться раньше, уже в начале октября.

Напомним, что 3 марта в России закрылись все магазины бренда, а в июле торговая сеть решила окончательно прекратить деятельность в России. Компания объявила, что откроет офлайн-магазины для проведения распродаж. При это позднее выяснилось, что фактически распродажи не будет, товары будут продаваться по полной цене.