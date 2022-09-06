На жителя Челябинска, разбившего лобовое стекло троллейбуса, завели уголовное дело

В Челябинске на мужчину, разбившего бутылкой лобовое стекло троллейбуса, возбудили уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Инцидент произошел вечером 5 сентября в районе остановки общественного транспорта "ТК Кольцо". Прибывшие на место сотрудники полиции задержали нарушителя и доставили его в отдел полиции.

Уголовное дело возбуждено по п. а, в ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.