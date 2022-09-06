Песков сообщил, когда состоится поездка Путина в Донбасс

Российский президент Владимир Путин посетит Донбасс, когда придет время, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Что касается поездки президента, я не сомневаюсь, что, когда время придет, такая поездка состоится", — сказал он "Известиям" на полях ВЭФ.

Песков также отметил, что Россия имеет большие планы по развитию Донбасса, там ведется активная работа по восстановлению инфраструктуры.

Накануне сообщалось, что в Мариуполе сданы первые два жилых дома, построенные взамен разрушенных подрядной организацией Военно-строительной компании Минобороны РФ. Построенные дома являются частью микрорайона из 12 пятиэтажных домов для 2,5 тысяч горожан на западе города. В этом районе в марте были самые ожесточенные бои.