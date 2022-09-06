06 Сентября 2022
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Экономика Новосибирская область
андрей травников, далневосточный форум (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Крупный элеваторный комплекс в рамках создания зернового коридора будет построен в Новосибирской области

Соглашение о строительстве элеватора с оборотом 500 тысяч тонн в год в Каргатском районе Новосибирской области подписано 6 сентября на Восточном экономическом форуме. Подписи под документом поставили губернатор Новосибирской области Андрей Травников, генеральный директор компании «Новый Сухопутный Зерновой Коридор» (НСЗК) Сергей Пушкин и генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов.

Губернатор Андрей Травников подчеркнул: в связи с тем, что транспортные затраты новосибирских сельхозпроизводителей из-за отдалённости от портов и погранпереходов до основных рынков очень высокие, правительство Новосибирской области ведёт активную работу по развитию логистической инфраструктуры, которая бы позволила сократить эти затраты.

андрей травников, далневосточный форум(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

«Один из проектов, который предлагает наш партнёр – это строительство линейного терминала для формирования крупных партий продукции растениеводства для отгрузки на различные рынки. Компания «Новый Сухопутный Зерновой Коридор» в ближайшее время открывает так называемый «сухой» терминал в Забайкальском крае для экспорта сельхозпродукции из России в Китайскую Народную Республику», - отметил губернатор Новосибирской области. Таким образом, выстраивается прямая логистическая цепочка формирования крупных партий от закупки у аграриев региона до отправки напрямую через «сухой» терминал на рынки Китая и других азиатских стран.

Новый элеватор мощностью единовременного хранения 200 тысяч тонн, согласно подписанного соглашения, появится в городе Каргат, инвестиции составят почти 5 млрд рублей. Элеваторный комплекс будет построен НСЗК в рамках проекта «Новый сухопутный зерновой коридор», который предполагает строительство сети крупных линейных элеваторов в регионах Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, благодаря реализации данного соглашения, регион войдет в уникальную сеть «Нового сухопутного зернового коридора» из семи крупнейших линейных элеваторов России по поставке российского зерна на ведущие азиатские рынки.

Новосибирский элеватор рассчитан на оборот 500 тысяч тонн в год. Здесь будет создано 120 рабочих мест.

Как отметил Сергей Пушкин, «ЭПТ» занимается внедрением механизма «контрактного производства» на практике, с авансированием и полным технологическим сопровождением производителя зерна. С помощью «контрактного производства» в долгосрочной перспективе НСЗК планирует нарастить оборот сельскохозяйственной продукции от Урала до Дальнего Востока с 27 млн тонн (показатель 2021 г.) до 60 млн тонн в год.

В 2021 году около четверти произведённого в Новосибирской области зерна (780 тысяч тонн) производители направили на экспорт. Импортёрами новосибирского зерна выступают 18 государств: Казахстан, Китайская Народная Республика, Монголия, Латвия, Киргизия, Республика Беларусь, Азербайджан, а также Пакистан, Бангладеш, ОАЭ, Литва, Турция, Япония, Туркменистан, Великобритания, Чехия, Польша и Малайзия.

Теги: элеваторынй комплекс, зерновой коридор, дальневосточный форум, андрей травников



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