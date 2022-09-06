Джонсон уверен, что "новое правительство поможет Великобритании преодолеть энергетический кризис"

Уходящий с поста премьера Великобритании Борис Джонсон заявил о поддержке Лиз Трасс и выразил уверенность, что новое правительство поможет стране преодолеть энергетический кризис.

"У нас останется экономическая сила, чтобы предоставлять людям средства, которые им необходимы, чтобы преодолеть этот энергетический кризис. (...) Я знаю, что Лиз Трасс и отзывчивое правительство консерваторов сделает все, что в наших силах, чтобы помочь людям пережить этот кризис. Наша страна преодолеет его", - сказал Джонсон в прощальном выступлении у резиденции на Даунинг-стрит, его цитирует "Интерфакс".

Он добавил, что будет выражать новому правительству "поддержку на каждом этапе пути".

"Настали сложные времена для экономики, для семей по всей стране. Мы можем, и мы пройдем через это, и станем сильнее. Я бы хотел сказать моим коллегам из Консервативной партии, что настало время поддержать Лиз Трасс, ее команду и ее программу и работать на благо народа", - подчеркнул Джонсон.

Ранее стало известно, что только 4% британцев очень довольны избранием Трасс, еще 18%, что довольны. При этом 33% сильно разочарованы, а ещё 17% разочарованы.