"Первый канал" вырезал шутку про Соловьева из программы "Встречи выпускников КВН"

Шутка про Соловьева от "Сборной Снежногорска" на "Встрече выпускников КВН-2022" была вырезана из эфира "Первого канала". Несмотря на старания команды и положительную реакцию от зрителей и судей, руководство федерального канала, во всей видимости, решило, что "посылать" известного телеведущего нельзя даже в шутку.

Напомним, что выступление КВНщиков прошло еще 15 июля на сцене "Екатеринбург-ЭКСПО". В ходе конкурса "Импровизация" выступающие пригласили из жюри участника "Уральских пельменей" Андрея Рожкова. От него требовалось сидеть на скамейке в роли бабушки и повторять: "Ходят и ходят, проститутки, наркоманы. А ты куда?" На эту фразу и должны были реагировать участники. На сцену вышел один из членов команды "Сборная Снежногорска" с костюме большого среднего пальца и заявил: "Мы хотели Соловьеву от всех екатеринбуржцев привет передать".

Шутку оценили и зрители и жюри, среди которого находился и ведущий Валдис Пельш. На это он заявил, что "после такого успеха никто больше не будет пытаться".

И вот, спустя более чем две недели, в эфир "Первого канала" вышла программа, из которой шутка была вырезана. При этом фраза Пельша осталась, только теперь была переадресована звезде "Уральских пельменей" Ксении Корневой.

"Подтерли" и ошибку Пельша в фамилии Куйвашева. Когда ведущий решил поблагодарить главу Среднего Урала, он сделал ударение не на тот слог. По телевизору же этот момент переозвучили.