Пункт вакцинации от коронавируса для беременных открылся в Новосибирске

5 сентября организованный по инициативе минздрава Новосибирской области специализированный кабинет вакцинации для беременных начал работу на улице Киевской, 14 – в центре охраны здоровья семьи и репродукции. Привиться в нем могут, в том числе, женщины, наблюдающиеся в других консультациях, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона.

В центре планирования семьи есть вакцина и от гриппа, разрешенная для беременных. Сделать можно две прививки сразу. Дополнительный пункт вакцинации открыли для удобства и безопасности женщин. Перед процедурой беременную осматривает не только терапевт, но и акушер-гинеколог. Если необходимо, могут сделать УЗИ плода. После прививки врачи будут наблюдать за состоянием женщины в дневном стационаре. Ответить на вопросы и проконсультировать, если потребуется, специалисты центра готовы в течении нескольких дней после вакцинации.

Привиться здесь может любая беременная гражданка России на сроке не менее 22 недель. Желательно – с направлением своего акушера-гинеколога. Записаться на вакцинацию можно на портале Госуслуг или через регистратуру центра охраны здоровья семьи и репродукции.

«Мы объясняем, рассказываем, что нет токсического воздействия [вакцины против коронавируса] на плод. Доказано, что вакцина не проникает через плаценту. Но, что интересно, те антитела, которые образуются [в организме матери], иммуноглобулины G, они определяются в пуповинной крови плода. Беременная таким образом защищает не только себя от тяжелых последствий, но и новорожденного в первые один-два месяца», – рассказала заведующая поликлиническим отделением Марина Опарина.

Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Татьяна Анохина отметила, что четвертая волна показала – беременные болеют коронавирусом значительно тяжелее, чем другие группы пациентов. Перенесенная матерью инфекция влияет и на ребенка.

«Дети, рожденные от мам, переболевших ковидом во время беременности, они в большинстве своем, в период новорожденности ковидом не болеют. Но в более старшем возрасте, на первом году жизни – в возрасте трех-четырех-шести месяцев обычные инфекции, такие как бронхит, пневмония у них протекают значительно тяжелее, чему тех детей, у которых мамы не болели новой коронавирусной инфекцией. Более того, сейчас Минздрав Российской Федерации дал задание всем регионам сформировать регистр таких ребятишек, у которых мамы во время беременности болели ковидом. Эти дети сейчас берутся под очень строгое диспансерное наблюдение. Педиатры участковые будут особенно внимательно смотреть за их развитием», – пояснила она.

Особенно актуальна вакцинация женщин из группы риска – с тяжелым течением беременности, тех, у кого есть сопутствующая соматическая патология. Именно такие пациентки наблюдаются в центре охраны здоровья семьи.

Главный эпидемиолог Новосибирской области Елена Пудова подчеркнула, что вакцинация по-прежнему значительно снижает вероятность тяжелого течения болезни.