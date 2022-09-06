Власти Латвии анонсировали отделение от РПЦ

Президент Латвии Эгил Левитс внес в Сейм законопроект об отделении Латвийской Православной Церкви от материнской РПЦ, чтобы Московский Патриархат никак не мог влиять на православных христиан в республике.

Председатель парламентской фракции "Нового единства" Айнар Латковскис заявил, что законопроект экстренно рассмотрят сразу в двух чтениях. Очевидное вмешательство в церковные дела Ригу не останавливает.

В РПЦ с возмущением восприняли давление на ЛПЦ.

"Похоже, в Латвии возвращаются нравы времен предвоенной диктатуры Карлиса Улманиса. В 20-е годы ХХ века власть также оказывала сильное политическое и полицейское давление на Православную Церковь Латвии с целью исключить ее связи с Русской Православной Церковью и перевести в ведение Константинопольского патриарха, по примеру соседней Эстонии", - заявил "Интерфаксу" советник патриарха Кирилла протоиерей Николай Балашов.

Западные правозащитные организации этого не заметят, а после просто скажут, что они не были согласны, полагает он.

Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата подчеркнул, что автокефалия предоставляется исключительно матерью-церковью, а не государством.

Власти Латвии грубо вмешались в церковную жизнь в 2019 году, когда Сейм принял закон о том, что священнослужителями могут быть только граждане Латвии, не менее 10 лет живших в республике. Тогда же, по примеру Украины, была организована раскольническая "Латвийская православная автономная церковь в юрисдикции Константинопольского патриархата".

Самостоятельность во всех делах внутреннего управления была предоставлена ЛПЦ еще в 1921 году и подтверждена в 1992 году. В Латвии к православным себя относят около 15% населения.

