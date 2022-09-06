Власти Латвии анонсировали отделение от РПЦ

06 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Потери ВСУ под Херсоном зашкаливают

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика В бывшем СССР
Флаг Латвии (2022) | Фото: Flickr / Luigi Mengato

Власти Латвии анонсировали отделение от РПЦ

Президент Латвии Эгил Левитс внес в Сейм законопроект об отделении Латвийской Православной Церкви от материнской РПЦ, чтобы Московский Патриархат никак не мог влиять на православных христиан в республике.

Председатель парламентской фракции "Нового единства" Айнар Латковскис заявил, что законопроект экстренно рассмотрят сразу в двух чтениях. Очевидное вмешательство в церковные дела Ригу не останавливает.

В РПЦ с возмущением восприняли давление на ЛПЦ.

"Похоже, в Латвии возвращаются нравы времен предвоенной диктатуры Карлиса Улманиса. В 20-е годы ХХ века власть также оказывала сильное политическое и полицейское давление на Православную Церковь Латвии с целью исключить ее связи с Русской Православной Церковью и перевести в ведение Константинопольского патриарха, по примеру соседней Эстонии", - заявил "Интерфаксу" советник патриарха Кирилла протоиерей Николай Балашов.

Западные правозащитные организации этого не заметят, а после просто скажут, что они не были согласны, полагает он.

Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата подчеркнул, что автокефалия предоставляется исключительно матерью-церковью, а не государством.

Власти Латвии грубо вмешались в церковную жизнь в 2019 году, когда Сейм принял закон о том, что священнослужителями могут быть только граждане Латвии, не менее 10 лет живших в республике. Тогда же, по примеру Украины, была организована раскольническая "Латвийская православная автономная церковь в юрисдикции Константинопольского патриархата".

Самостоятельность во всех делах внутреннего управления была предоставлена ЛПЦ еще в 1921 году и подтверждена в 1992 году. В Латвии к православным себя относят около 15% населения.

Теги: Латвия, церковь, РПЦ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети