Руководителя фермерского предприятия на Южном Урале подозревают в мошенничестве при получении субсидии

В Челябинской области руководителя фермерского предприятия подозревают в мошенничестве при получении субсидии.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД, выявлен факт незаконного получения индивидуальным предпринимателем порядка 800 тысяч рублей. По версии следствия, мужчина предоставил в региональный минсельхоз недостоверные сведения о закупке несколько десятков коров. На основании этих документов о незаконно оформил субсидию.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Предпринимателю грозит до 6 лет лишения свободы.