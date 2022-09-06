06 Сентября 2022
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Происшествия Челябинская область
полиция (2019) | Фото:Накануне.RU

Руководителя фермерского предприятия на Южном Урале подозревают в мошенничестве при получении субсидии

В Челябинской области руководителя фермерского предприятия подозревают в мошенничестве при получении субсидии.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД, выявлен факт незаконного получения индивидуальным предпринимателем порядка 800 тысяч рублей. По версии следствия, мужчина предоставил в региональный минсельхоз недостоверные сведения о закупке несколько десятков коров. На основании этих документов о незаконно оформил субсидию.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Предпринимателю грозит до 6 лет лишения свободы.

Теги: мошенничество, субсидия,



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