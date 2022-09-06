Хоккеиста СКА Воробьева оштрафовали на 2 млн рублей за уклонение от армии

Суд в Уфе оштрафовал на 2 млн рублей хоккеиста СКА Михаила Воробьева по уголовному делу о даче взятки за уклонение от армии.

Прокурор просил назначить спортсмену штраф в размере 3 млн рублей, передает ТАСС.

Правоохранители вышли на игрока в ходе рассмотрения дела бывшего полицейского Фарита Самигуллина, который помогал спортсменам уфимского клуба "Салават Юлаев" избежать армии.

Ранее по аналогичному делу на пять лет условно в Уфе был осужден хоккеист Анвар Сулейманов. Еще одним фигурантом уголовного дела является Владислав Лукин.

В июле сообщалось, что российский нападающий клуба "Миннесота Уайлд" Кирилл Капризов и форвард ЦСКА Павел Карнаухов подозреваются в покупке военных билетов. Оба игрока также могут быть связаны с делом Самигуллина.

Кроме того, 1 июля стало известно о задержании голкипера сборной России Ивана Федотова. 25-летний спортсмен, выступавший до апреля этого года за клуб ЦСКА, уклонялся от службы в армии. Хоккеист был доставлен в Североморск (Мурманская область), а затем отправлен на военную службу на Новой земле.