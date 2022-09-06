Родители погибших во время стрельбы в пермском вузе подали миллионные иски к Бекмансурову

Сегодня в Перми состоялось второе слушание по делу о массовом убийстве в Пермском государственном университете. Показания дали потерпевшие - среди них родители погибших.

По данным РБК-Пермь, потерпевшие подали миллионные иски к обвиняемому Тимуру Бекмансурову. Мать погибшей Анны Айгельдиной подала иск на возмещение морального вреда в размере 3 млн руб. Она планирует взыскать их с подсудимого. Мать погибшей Ксении Самченко заявила иск о возмещении 5 млн руб. в качестве морального вреда.Аналогичную сумму заявила мать погибшего студента Ярослава Арамелева.

Мать погибшей студентки Александры Моховой не готова заявлять исковые требования к подсудимому. Также иск к подсудимому о возмещении морального вреда не планирует предъявлять мать Екатерины Шакировой.

Еще один потерпевший – сын врача Маргариты Энгаус. В тот день она пришла в университет на экскурсию с внуком. Сын Маргариты Энгаус также предъявил иск о возмещении морального вреда в размере 5 млн руб.



После допроса суд объявил перерыв до 7 сентября.

Напомним, 20 сентября 2021 года пермский студент Тимур Бекмансуров в помещении Пермского государственного национального исследовательского университета и на прилегающей к нему территории с целью массового убийства произвел из ружья множественные прицельные выстрелы с близкого расстояния в направлении людей. В результате погибли шесть человек, 23 получили огнестрельные ранения. 17 человек, которые, спасаясь, выпрыгивали из окон, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Бекмансурова обезвредил прибывший на место инспектор ДПС ГИБДД УМВД России по Перми, в которого Бекмансуров также произвел выстрел. Благодаря своевременной реакции мужчина остался жив. Кроме того, в результате своих действий, как считает следствие, Бекмансуров умышленно повредил имущество вуза и граждан на общую сумму свыше 370 тыс. руб.

Сейчас дело стрелка рассматривает суд. Первое заседание прошло вчера. Сегодня заслушиваются показания свидетелей. Сам Бекмансуров свою вину признает по всем пунктам.