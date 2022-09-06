06 Сентября 2022
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Экономика Новосибирская область
Бизнес-план (2022) | Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

Налоговые каникулы для индивидуальных предпринимателей продлят в регионе до конца 2024 года

Действие налоговой ставки в размере 0% для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды предпринимательской деятельности в производственной, социальной, научной, бытовой сферах деятельности, и применяющих упрощенную систему налогообложения и патентную систему налогообложения в Новосибирской области продлят до 31 декабря 2024 года. Соответствующие изменения в отдельные законы Новосибирской области в сфере налогообложения поддержаны правительством региона на очередном заседании 5 сентября, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Цель этого решения - оказание дальнейшей помощи вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателям и развития сферы малого и среднего бизнеса.

Как рассказал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров, налоговые каникулы вводятся для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, выбравших объект налогообложения как в виде доходов, так и в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, и применяется в течение 2 лет.

коллаж, экономика, калькулятор, график, деньги(2018)|Фото: Накануне.RU

Отметим, возможность предоставления налоговых каникул индивидуальным предпринимателям, осуществляющим указанный вид деятельности, введена еще в 2019 году. По предложению министерства экономического развития Новосибирской области проектом закона предусмотрено внесение изменений в региональное налоговое законодательство.

С начала 2019 года число организаций Новосибирской области, учтенных в Статистическом регистре Росстата, по виду экономической деятельности ОКВЭД 55 «Деятельность по предоставлению мест для временного проживания» уменьшилось по сравнению с началом 2022 года на 44 ед., а количество индивидуальных предпринимателей увеличилось на 23 ед. Всего количество организаций и ИП на 1 января 2022 года составило 433 единицы. Объем поступлений в региональный бюджет от субъектов по ОКВЭД 55, применяющих упрощенную систему налогообложения, имеет положительную динамику и за три года увеличился на 13,6%.

Всего в 2021 году налоговыми каникулами воспользовался 491 индивидуальный предприниматель, применяющий УСН, и 718 индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН. Данные налоговые расходы включены в перечень основных мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области».

Теги: налоговые каникулы, мсп, индивиивдуальные предприниматели



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