Глава Минэка назвал прогноз о глубокой рецессии в России "рабочей страшилкой"

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников прокомментировал публикации о сценариях падения экономики России.

"Мы всегда считали и считаем разные сценарии. Есть сценарий "все страхи мира". Но надо понимать, что мы используем эти сценарии в том числе, чтобы сравнивать, что будет, если мы реализуем или не реализуем те или иные программы. К ним надо относиться как к "страшилкам" рабочим, что ли", — сказал министр экономического развития РФ Максим Решетников на ВЭФ, его слова приводит РБК.

Ранее Bloomberg узнало о "непубличном отчете" для кабмина, который подготовили чиновники и эксперты в попытке оценить реальные последствия ограничений и "изоляции". Худший сценарий предполагает падение на 4,2% в 2022-м, на 11% в 2023-м и на 11,9% в 2024-м. В этом случае, как следует из прогноза, ВВП России не поднимется до уровня 2021 года и к концу этого десятилетия: в 2030-м он будет на 3,6% меньше.