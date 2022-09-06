06 Сентября 2022
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Общество В России
экспресс-тест на коронавирус (2022) | Фото: Накануне.RU

Попова подтвердила, что ковидная смертность многократно завышена

Удельный вес госпитализированных с коронавирусом не превышает 1,5%, заявила накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова. Официальные данные, которые публикуются ежедневно, дают совсем другие результаты. Кто же прав?
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По словам Поповой, в России отмечается замедление темпов роста заболеваемости коронавирусом, что подтверждается данными статистики. Но процент госпитализированных совершенно не вяжется с озвученной долей 1,5%.

За неделю с 29 августа по 4 сентября было зарегистрировано 323 500 заболевших (точнее, число положительных тестов), а число госпитализированных составило 24 835, или 7,7%. Расхождение в пять раз! С чем это может быть связано?

Как уточнила Попова, часть людей госпитализируют не из-за самого коронавируса, а из-за возраста или сопутствующих заболеваний. Это многое объясняет. Ее слова фактически означают, что только пятая часть госпитализированных с ковидом попали в больницу из-за ковида, а все остальные были госпитализированы по другим причинам, просто у них был получен положительный тест на ковид, поэтому они попали в ковидную статистику.

В этом случае и число умерших действительно из-за ковида также примерно в пять раз меньше того, что сообщает оперштаб. А значит, в сутки в России от ковида умирают менее 20 человек. То есть за месяц ковидная смертность составляет около 500 человек, или около 0,3% от всех умерших. Таким образом, ковид не оказывает никакого влияния на смертность, что подтверждается данными в последние месяцы: несмотря на высокие цифры заболеваемости ковидом, смертность ничуть не растет, оставаясь на фоновом уровне.

Ранее при таком же уровне заболеваемости (десятки тысяч положительных тестов в день) избыточная смертность в России составляла десятки тысяч человек в месяц. Это могло быть связано с неадекватными мерами, которые препятствовали оказанию плановой медпомощи населению. Статистический анализ показал, что около половины роста смертности в 2021 году было вызвано именно этим. Борьба с ковидом оказалась в десятки раз губительнее самого ковида.

Гипотеза Накануне.RU состоит в том, что в случае, если не будет локдаунов, карантинов, запретов и ограничений, смертность существенно не вырастет, какова бы ни была заболеваемость ковидом. Пока это подтверждается.

Интересно, что недавно британская The Daily Mail, анализируя данные Национальной службы статистики, написала, что последствия локдаунов, привели к большей смертности, чем коронавирус.

"Задержки в обращении за медицинской помощью и ее получении, несомненно, являются основной причиной, на мой взгляд. Ежедневная статистика по коронавирусу требовала внимания, а на эти ужасающие цифры [избыточной смертности] почти не обращали внимания. Немедленно требуется полное и срочное правительственное расследование", — заявил исполнительный директор частной медицинской компании Doctorcall Чарльз Левинсон.

Министерство здравоохранения Британии приняло решение провести расследование. В России такое расследование тоже было бы весьма полезным. В 2020-2021 гг. избыточная смертность составила 1 млн смертей. А в прошлом году общий рост смертности в России был одним их самых больших в мире.

Теги: Анна Попова, ковид, коронавирус



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