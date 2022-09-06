Песков назвал приговор Сафронову "очень суровым"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очень суровым приговор журналисту и советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову.

"Мы можем констатировать, что это очень суровый приговор, больше мне нечего сказать по этой теме", - сказал он в эфире РБК ТВ.

Закрытый характер этого процесса обусловлен тяжестью обвинений, которые ему вменялись и которые были доказаны и признаны судом, добавил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что в Кремле не комментируют приговор Сафронову. Пресс-секретарь президента предположил, что Владимир Путин знает о вердикте суда из СМИ.

Напомним, прокурор запросил для Сафронова 24 года колонии, суд приговорил журналиста к 22 годам колонии строгого режима, признав его виновным в госизмене. Сообщалось, что гособвинители перед прениями предложили ему признать вину, чтобы получить 12 лет колонии, но Сафронов отказался.