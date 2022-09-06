ХК "Автомобилист" планирует предоставлять льготы студентам в рамках программы поддержки "Кампус"

Болельщики хоккейного клуба "Автомобилист", обучающиеся в техникумах и вузах, смогут получать льготы при посещении матчей и покупке мерча. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ХК, клуб планирует присоединиться к программе поддержки студенчества "Кампус"

"Мы планируем предоставлять бесплатные билеты на матчи молодежной хоккейной лиги и скидку в 20% на часть ассортимента клубного магазина", - пояснили в "Автомобилисте".

Напомним, что ранее аналогичное предложение поступило и к футбольному клубу "Урал", который также выразил свое согласие на участии в программе.

Программа поддержки студентов "Кампус" реализуется в Свердловской области. Предполагается, что она станет аналогом международной системы ISIC, по которой студенты могут получать различные льготы. Уже заявлено, что последним будут предоставляться беспроцентные кредиты на образование, студенческое комфортное жилье по низким ценам, скидки на посещение кафе, музеев, спортзалов и копицентров. Помимо этого все первокурсники будут получать стипендию в размере 10 тыс. рублей, которая сохранится и во втором семестре для отличников и хорошистов.