ХК "Автомобилист" планирует предоставлять льготы студентам в рамках программы поддержки "Кампус"

06 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Потери ВСУ под Херсоном зашкаливают

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
&quot;Автомобилист&quot; - &quot;Авангард&quot; (2021) | Фото: пресс-служба ХК &quot;Автомобилист&quot;

ХК "Автомобилист" планирует предоставлять льготы студентам в рамках программы поддержки "Кампус"

Болельщики хоккейного клуба "Автомобилист", обучающиеся в техникумах и вузах, смогут получать льготы при посещении матчей и покупке мерча. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ХК, клуб планирует присоединиться к программе поддержки студенчества "Кампус"

"Мы планируем предоставлять бесплатные билеты на матчи молодежной хоккейной лиги и скидку в 20% на часть ассортимента клубного магазина", - пояснили в "Автомобилисте".

Напомним, что ранее аналогичное предложение поступило и к футбольному клубу "Урал", который также выразил свое согласие на участии в программе.

Программа поддержки студентов "Кампус" реализуется в Свердловской области. Предполагается, что она станет аналогом международной системы ISIC, по которой студенты могут получать различные льготы. Уже заявлено, что последним будут предоставляться беспроцентные кредиты на образование, студенческое комфортное жилье по низким ценам, скидки на посещение кафе, музеев, спортзалов и копицентров. Помимо этого все первокурсники будут получать стипендию в размере 10 тыс. рублей, которая сохранится и во втором семестре для отличников и хорошистов.

Теги: ХК Автомобилист, Кампус, программа, студент, льгота



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети