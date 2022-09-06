06 Сентября 2022
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исторический мультимедийный парк &quot;Россия – Моя история&quot; (2018) | Фото: Накануне.RU

Пять лет работы мультимедийного парка "Россия — моя история" в Екатеринбурге: 2 млн посетителей и международное признание

Мультимедийный парк «Россия — моя история» отметил свой первый юбилей. Поздравить с пятилетием музей, на площадях которого создаются экспозиции с применением самого современного и технологичного выставочного оборудования, в Екатеринбурге прибыло множество гостей. Среди них митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина, министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

митрополит евгений, креков(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Очевидно, что за прошедшие пять лет работы парк стал большим культурно-просветительским центром Екатеринбурга, который посетили более 2 млн человек. Виртуальный музей занимает 7500 кв. м павильонного пространства. На выставочных площадях при помощи современных технологий посетители могут не только узнать что-то новое, но буквально окунуться в историю России: от Рюриковичей до наших дней. Сейчас завершается подготовка очередного нового проекта - в ноябре экспозиция объединит Петра I и горнозаводской Урал.

«Это будет не просто Петр — это будет Демидов, это будет наша горнозаводская цивилизация, уральская история. Проект рассчитан на два года, на следующий год мы уже покажем образ города-завода. Мы впервые создадим свой голографический театр и голографические книги. И радостно получать от посетителей слова благодарности за нашу работу. А все потому, что в парке работают настоящие профессионалы, которые не просто блестяще знают историю, но понимают, как донести зерна исторического просвещения до посетителей, а главное — до молодежи», — отметила директор мультимедийного парка «Россия — моя история» Наталья Прошина.

Наталья Прошина(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

«За пять лет мультимедийный парк “Россия — моя история” стал центром притяжения не только екатеринбуржцев, но и гостей города. Благодаря грамотному руководству и профессиональной креативной команде, открытой к новым технологиям и решениям, выставочные проекты понятны и интересны подрастающему поколению. И мы рады, что именно здесь были реализованы наши выставочные проекты», — подчеркнула заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

татьяна прусевич, фонд святой екатерины(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Выставки парка действительно не только привлекают внимание, но и получают высокие оценки профессионалов. Напомним, что мультимедийные выставочные экспозиции «Николай Кузнецов. Человек-легенда» и «Александр Невский. Судьба России», организованные при поддержке Фонда святой Екатерины, получили престижные премии. Проект о легендарном разведчике признан самым технологичным по мнению жюри премии Best Event Awards World Experience 2021, а экспозиция о благоверном князе Александре получила третье место.

митрополит евгений, креков(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Руководству и сотрудникам парка на праздновании пятилетнего юбилея были вручены государственные грамоты и благодарственные письма. Торжество завершилось концертом.

Теги: россия - моя история, фонд святой екатерины, митрополит евгений, мультимедийный парк



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