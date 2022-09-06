В Челябинской области мужчина погиб при опрокидывании лодки

В пруду в Усть-Катаве Челябинской области перевернулась лодка с двумя мужчинами. Один из них погиб.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре поисково-спасательной службы региона, ЧП произошло 5 сентября на городском пруду. Двое мужчин вышли на лодке с мотором на прогулку по акватории водоема. Из-за ошибки, допущенной в управлении маломерным судном, лодка опрокинулась в 120 метрах от берега. Оба мужчины были без спасательных жилетов.

Доплыть до берега смог только один мужчина. Он сообщил о происшествии в полицию.

В этот же день был организован поиск пропавшего. Сегодня утром тело 41-летнего мужчины обнаружили в 30 метрах от берега на трехметровой глубине.