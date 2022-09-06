06 Сентября 2022
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Происшествия В России
ФСБ (2020) | Фото: Накануне.RU

ФСБ провела обыски у 187 сторонников "Колумбайна"* и "М.К.У."

В 46 регионах России прошли следственные действия в отношении 187 человек - участников движения "Колумбайн"* и радикальной украинской группировки "М.К.У.", сообщает ФСБ РФ.

По данным ведомства, у 30 из них найдено холодное оружие, инструкции по акциям "прямого действия" с применением самодельных бомб, переписка с украинскими идеологами массовых убийств и членами нацбатальонов.

Принимаются решения о возбуждении уголовных дел.

* Движение признано террористическим и запрещено в России

Теги: фсб, колумбайн, м.к.у.



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