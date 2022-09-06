06 Сентября 2022
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Общественный транспорт в Перми (2020) | Фото: Накануне.RU

Власти Перми согласовали заявку на митинг против транспортной реформы. Но не в центре

Власти Перми согласовали заявку местных активистов на проведение митинга против транспортной реформы. Информацию об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" опубликовала Людмила Ёлтышева, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"С седьмой попытки мы все-таки добились своего - реализации нашего законного права на митинги и собрания! Пришел ответ из городской администрации на нашу заявку о проведении публичного и массового мероприятия - митингу против транспортной реформы быть! Митинг состоится 18 сентября в 14.00, дата и время остаются неизменными, а вот центральные площадки города, предложенные нами для проведения мероприятия, городская администрация традиционно отклонила и предложила свои варианты", - сообщила активистка.

По словам общественницы, ни одна из площадок не подходит, однако Людмила Ёлтышева опубликовала голосование за лучший вариант.

Протестующим предложили собраться на площадке в Сквере Победителей, в Парке камней и на пешеходной аллее ул. Крупской от здания по ул. Макаренко, 31 до пересечения с ул. Патриса Лумумбы. При этом общественники не исключают, что все же пойдут митинговать в место, не согласованное с властями.

Теги: Пермь, митинг, активисты, повышение стоимости проезда



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