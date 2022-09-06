Песков высказался о дате послания Путина Федеральному Собранию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о времени, когда Владимир Путин обратится к Федеральному Собранию.

"По закону, конституции президент должен выступать с посланием Федеральному Собранию. Поэтому до конца года это должно произойти, и это произойдет", - сказал представитель Кремля, его цитирует ТАСС.

Напомним, в конце зимы 2022 г. Песков заявлял, что глава государства обратится с посланием в начале 2022 г., не назвав точную дату мероприятия.