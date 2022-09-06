Лесной пожар в Рязанской области полностью локализован, - врио губернатора

Лесной пожар в Рязанской области полностью локализован, об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Павел Малков.

"Ведется работа по дотушиванию тлеющих очагов, которые еще дают дым", - написал он в своем Telegram-канале.

Отметим, о локализации пожара в Рязанской области было заявлено еще 30 августа на заседании правительственной комиссии по борьбе с лесными пожарами под руководством вице-премьера Дмитрия Григоренко.

31 августа в МЧС сообщили, что природный пожар в регионе продолжает распространяться по лесной подстилке.

Напомним, для координации тушения лесных пожаров, дым от которых окутал Москву, в Рязанскую область прилетал глава МЧС России Александр Куренков.