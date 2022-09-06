В Челябинской области выросли цены на свинину, соль и муку

В Челябинской области за две недели выросли цены на свинину, соль, и пшеничную муку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона.

Так, соль подорожала на 1,69 % (0,27 руб.), свинина – на 3,37 % (10,21 руб.), мука – на 1,56% (0,81 руб.).

В перечень мониторинга социально значимых продуктов включены 14 позиций. Из них восемь позиций немного выросли, а шесть позиций показали снижение цен за две недели. Так, стоимость белокочанной капусты снизилась на 9,72% (2,23 руб.), картофеля на 10,12 % (3,81 руб.) и курицы на 1,36 % (2,34 руб.).