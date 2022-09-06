06 Сентября 2022
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
кладбище, могилы, Чистопрудный, дерево, разрушения (2019) | Фото:Накануне.RU

На Среднем Урале судят банду, вымогавшую деньги у "похоронщиков"

На Среднем Урале перед судом предстанут члены банды вымогателей. Жертвами становились бизнесмены, оказывающие ритуальные услуги.
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На скамье подсудимых оказались четверо мужчин, а действовала банда с сентября 2019 по август 2020 года. Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, осенью 2019 года один из злоумышленников трудоустроился в муниципальное учреждение: в его обязанности входила, в том числе, выдача разрешений на погребение на кладбищах Сысертского городского округа. Участник организованной группы получил доступ к информации о людях, нуждающихся в оказании ритуальных услуг, а также об оказывающих их предпринимателях. Согласно отведенной роли, он должен был оперативно передавать ее главарю банды.

Затем подельники приезжали к "похоронщикам" и, угрожая насилием и уничтожением имущества, требовали денег либо отказа от заключения договора о предоставлении клиенту ритуальных услуг. Также преступники заставляли коммерсантов передавать им деньги якобы за защиту от других представителей криминального мира.

Участники банды были задержаны полицейскими в августе 2020 года. Сейчас расследование завершено, уголовное дело рассмотрит Сысертский районный суд.

Теги: банда, вымогатели, кладбища, суд



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