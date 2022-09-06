06 Сентября 2022
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Экономика В России
Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

В Кремле оценили вероятность полной остановки "Северного потока"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, может ли "Северный поток" вообще не возобновить работу.

По его словам, российская сторона не может говорить, как будут выполняться ремонтные работы, потому что этому препятствуют санкции.

Песков пояснил, что ограничения Запада сделали неработоспособной систему обслуживания агрегатов для прокачки газа, ремонтное обслуживание турбины "Северного потока" не производится.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что ответственность за ситуацию целиком и полностью лежит на Европе, передает РИА Новости.

Напомним, транспортировку газа по трубопроводу "Северный поток" полностью остановили на неопределенный срок.

5 сентября "Газпром" заявил, что состояние вышедшего из строя двигателя "Северного Потока-1" не отвечает требованиям промбезопасности. Эксплуатация этого газоперекачивающего агрегата без устранения выявленных дефектов создает риск пожара или взрыва, то есть влияет на промышленную безопасность всей станции.

Теги: песков, северный поток



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