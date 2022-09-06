Путин наградил пермского врача, спасавшего людей во время стрельбы в ПГНИУ

В Прикамье указом президента России наградили медработника, которая первая пришла на помощь пострадавшим во время стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Указом президента РФ Владимира Путина заведующая здравпунктом "Елизаветинская больница" Анна Никитина удостоена медали "За спасение погибавших".

"За смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях", - говорится в документе.

Напомним, Анна Никитина во время трагедии в ПГНИУ первой пришла на помощь пострадавшим, получившим ранения и травмы. За самоотверженность при оказании первой медицинской помощи пострадавшим в условиях, сопряженных с риском для жизни, в октябре 2021 года Никитина была награждена благодарственным письмом губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

Анна Никитина пришла работать в медпункт Пермского университета в сентябре 1996 года, и проработала там 25 лет.

20 сентября 2021 года пермский студент Тимур Бекмансуров в помещении Пермского государственного национального исследовательского университета и на прилегающей к нему территории с целью массового убийства произвел из ружья множественные прицельные выстрелы с близкого расстояния в направлении людей. В результате погибли шесть человек, 23 получили огнестрельные ранения. 17 человек, которые, спасаясь, выпрыгивали из окон, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Бекмансурова обезвредил прибывший на место инспектор ДПС ГИБДД УМВД России по Перми, в которого Бекмансуров также произвел выстрел. Благодаря своевременной реакции мужчина остался жив. Кроме того, в результате своих действий, как считает следствие, Бекмансуров умышленно повредил имущество вуза и граждан на общую сумму свыше 370 тыс. руб.

Сейчас дело стрелка рассматривает суд. Первое заседание прошло вчера. Сегодня заслушиваются показания свидетелей. Сам Бекмансуров свою вину признает по всем пунктам.