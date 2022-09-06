06 Сентября 2022
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коллаж, Зеленский, Байден (2022) | Фото: Накануне.RU

Federalist: Американцы расплачиваются за Украину

Существует ли порог военной помощи Украине, которую ей оказывают США? Этим вопросом задается американское издание The Federalist, которое критикует огромные траты при тяжелом внутреннем положении.
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В статье отмечается, что эта "оружейная щедрость" демонстрируется в условиях того, что у США нет четких целей в этом конфликте. Президент Джо Байден заявляет, что будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется, все глубже втягивания страну в еще один военный конфликт. Притом что есть масса свидетельств распродажи американской военной помощи.

"Стремительные поставки вооружений, обеспечивающие США новыми контрактами на производство оружия на многие годы вперед, а также полное отсутствие какого-либо контроля над его доставкой готовят почву для того, что участие Вашингтона в украинском конфликте обернется очередным провалом Америки в опосредованной войне, которая не приносят никакой значимой пользы интересам национальной безопасности нашей страны", - пишет автор.

Бескомпромиссная позиция Киева ставит США в весьма неудобное положение, а Белый дом и Конгресс подставили американский народ, забыв о благоразумии. В интересах США свернуть кампанию по вооружению Украины, заключает автор Кэтрин Томпсон, научный сотрудник Центра обновления Америки и бывший помощник сенатора Майка Ли.

Ранее National Review написало, что Владимиру Зеленскому плевать на внутренние проблемы США, лишь бы ему давали деньги и оружие.

Теги: США, Украина



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