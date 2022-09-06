На Дальнем Востоке наладят серийное производство "Байкала"

Запуск производства легкомоторных самолетов "Байкал" в Комсомольске-на-Амуре запланирован на 2024 г., следует из презентации в павильоне Хабаровского края на "Улице Дальнего Востока", открытой в рамках Восточного экономического форума.

"На 2024 г. запланирован запуск производства", - говорится на одном из слайдов презентации, пишет ТАСС. Планируется, что в этом же году производство самолетов выйдет на уровень до 20 единиц в год.

Напомним, ранее стало известно, что уральский завод гражданской авиации (УЗГА) планирует сертифицировать российский двигатель ВК-800С для лёгких многоцелевых самолётов "Байкал" в 2024 г. Стендовые испытания запланированы на 2022 г.