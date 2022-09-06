06 Сентября 2022
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Экономика Дальневосточный ФО В России
Самолет &quot;Байкал&quot; (2022) | Фото: Накануне.RU

На Дальнем Востоке наладят серийное производство "Байкала"

Запуск производства легкомоторных самолетов "Байкал" в Комсомольске-на-Амуре запланирован на 2024 г., следует из презентации в павильоне Хабаровского края на "Улице Дальнего Востока", открытой в рамках Восточного экономического форума.
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"На 2024 г. запланирован запуск производства", - говорится на одном из слайдов презентации, пишет ТАСС. Планируется, что в этом же году производство самолетов выйдет на уровень до 20 единиц в год.

Напомним, ранее стало известно, что уральский завод гражданской авиации (УЗГА) планирует сертифицировать российский двигатель ВК-800С для лёгких многоцелевых самолётов "Байкал" в 2024 г. Стендовые испытания запланированы на 2022 г.

Теги: Байкал, самолёт, производство, Комсомольск-на-Амуре



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