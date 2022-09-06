Путин проводит закрытое совещание с Шойгу и Герасимовым

Президент России Владимир Путин утром во вторник прибыл на полигон Сергеевский в Приморском крае, где проходит финальная часть учений "Восток-2022".

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в настоящее время Путин проводит совещание с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерием Герасимовым.

Представитель Кремля уточнил, что это совещание проходит в закрытом режиме, пишет Regnum.

Как сообщалось, ближайшие дни Владимир Путин проведет на Дальнем Востоке. Сегодня он понаблюдает за ходом военных учений "Восток-2022", проведет заседание президиума Госсовета по развитию туризма в РФ. 7 сентября президент примет участие в пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

5 сентября Путин посетил Камчатский край, где, в частности, провел большое совещание о развитии региона.