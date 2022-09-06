Контрактник из Екатеринбурга сядет на три года за обман пенсионеров по схеме "родственник попал в ДТП"

Солдат-контрактник из Екатеринбурга сядет на три года за хищение средств у пенсионеров, которых мошенники запугивали рассказами о "родственнике в ДТП". Об этом Накануне.RU сообщил источник в силовых структурах.

Став членом ОПГ, Александр работал так называемым курьером: пока его "коллеги" звонили доверчивым пенсионерам и выманивали деньги "за невозбуждение уголовного дела", он приходил к жертвам и забирал их средства, после чего переводил на счета мошенников, оставляя себе определенный процент. Так, у 84-летней пенсионерки он через таксиста забрал 130 тыс., 19,5 тыс. из которых положил в свой карман. В тот же день он получил от еще троих пострадавших еще 1,5 млн рублей. Такую же сумму он получил и в следующем месяце от нескольких доверчивых горожан.

Суд учел, что при задержании Александр во всем сознался, а потому назначил контрактнику три года колонии и штраф в 100 тыс. рублей. Помимо этого мошенник обязан выплатить потерпевшим весь ущерб.