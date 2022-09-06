Контрактник из Екатеринбурга сядет на три года за обман пенсионеров по схеме "родственник попал в ДТП"

06 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Потери ВСУ под Херсоном зашкаливают

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Судебный молоток (2022) | Фото: Накануне.RU

Контрактник из Екатеринбурга сядет на три года за обман пенсионеров по схеме "родственник попал в ДТП"

Солдат-контрактник из Екатеринбурга сядет на три года за хищение средств у пенсионеров, которых мошенники запугивали рассказами о "родственнике в ДТП". Об этом Накануне.RU сообщил источник в силовых структурах.

Став членом ОПГ, Александр работал так называемым курьером: пока его "коллеги" звонили доверчивым пенсионерам и выманивали деньги "за невозбуждение уголовного дела", он приходил к жертвам и забирал их средства, после чего переводил на счета мошенников, оставляя себе определенный процент. Так, у 84-летней пенсионерки он через таксиста забрал 130 тыс., 19,5 тыс. из которых положил в свой карман. В тот же день он получил от еще троих пострадавших еще 1,5 млн рублей. Такую же сумму он получил и в следующем месяце от нескольких доверчивых горожан.

Суд учел, что при задержании Александр во всем сознался, а потому назначил контрактнику три года колонии и штраф в 100 тыс. рублей. Помимо этого мошенник обязан выплатить потерпевшим весь ущерб.

Теги: Екатеринбург, контрактник, ДТП, пенсионер, суд



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети